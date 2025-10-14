¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊª¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°­²½·üÇ°¹­¤¬¤ë¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152±ß³ä¤ì¡áÅìµþ°ÙÂØ ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°­²½·üÇ°¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊª¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï301¾ò¤¬³¤±¿¡¦Â¤Á¥¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤È¿·²Ú¼Ò¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë¥É¥ë¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤Î±ßÇã¤¤¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÄ«¤Î152±ß60Á¬Âæ¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ151±ß80Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï175±ß80Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ USDJPY 151.89