ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú¥À¥¦²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë¡¢°ì»þ140¥É¥ë¹âÊÆÃæËà»¤ºÆÇ³ Åìµþ»þ´Ö13:26¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â46270.00¡Ê-28.00-0.06%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â6676.25¡Ê-18.50-0.28%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â24821.50¡Ê-100.75-0.40%¡Ë