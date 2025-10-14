歌い手として活動するAdoが今年4月に発売した「愛して愛して愛して」のミュージックビデオの配信が停止されたことが14日、分かった。ユニバーサル ミュージックジャパン、クラウドナインの公式サイトで同日、声明が公開された。Adoが所属するプロダクション「クラウドナイン」とユニバーサル ミュージック合同会社の連名でコメントが発表され、「このたび、2025年4月に公開したAdoの『愛して愛して愛して』のミュージックビデ