¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬¤ª¤½¤í¤¤¥Ñ¡¼¥«¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÉ×¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉ×¿Í²ñ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢É×¤é¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦Æü¤Ë¤ÏSNS¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¤ÇÀï¤¦É×¤é¤Ø¡Ölet¡Çs get this going!!!¡Ê¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦¡Ë¡×¤ÈÀ¼±ç¤ò