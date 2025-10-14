アレンザホールディングスが大幅続伸している。１０日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算が、売上高７８１億２６００万円（前年同期比０．８％減）、営業利益３０億３９００万円（同６６．５％増）、純利益２０億２３００万円（同６５．９％増）となり、従来予想の営業利益２１億円を大きく上回って着地したことが好感されている。 消費者の節約志向や買い控えによる継続的な客数や買い上げ点数の減少により既