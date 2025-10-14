東京ヴェルディは12日、東京発のストリートブランド『WHIZLIMITED』とのコラボアイテム「MA-1」と「フットボールマフラー」を数量限定で販売することを発表した。ビジュアルモデルを務めたのは、副キャプテンのDF谷口栄斗。東京Vは公式サイトで「東京を代表するストリートブランド『WHIZLIMITED』と東京をホームタウンとする東京ヴェルディのコラボレーション企画をぜひお楽しみください!」とPRした。また、クラブ公式インス