【その他の画像・動画等を元記事で観る】 WEST.がアーティストを招き、セッションやトークを繰り広げるWOWOWの音楽番組『WESSION』がスタジオを飛び出し、10月12日・13日に、大阪・万博記念公園で野外音楽フェス『WESSION FESTIVAL 2025』を開催。WEST.にとって初の主催となる本フェスには、2日間でWEST.含む11組の豪華アーティストが集結し、約6万人の観客が熱狂した。 ■『WESSION FESTIVAL』DAY1レポӦ