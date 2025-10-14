10月12日よりスタートした日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮と妻夫木聡の2ショットが公開された。 【画像】目黒蓮＆妻夫木聡のピースショット（全3枚）／【動画】目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜のスペシャル映像（全2本） ふたりは同日放送の『サンデー・ジャポン』にVTR出演しており、今回公開されたのはその際のオフショットだ。 ■目黒蓮＆妻夫木