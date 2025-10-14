¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥µー¥Ó¥¹ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î14Æü¸å¾ì(13:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.0¡ó¸º¤Î4.4²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î9.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï46.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î46.9¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.9¡óÁý¤Î5²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3¥õ·î