国際卓球連盟（ITTF）は14日、2025年第42週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には7選手 女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）は日本8位から9位に後退し、大藤沙月（ミキハウス）は10位と3選手がトップ10に名を連ねている。続いて、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、早田ひな（日本生命）が14位、長粼美柚（木下アビエル神