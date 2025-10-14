KIRINJIの「ナイーヴな人々」が、広告クリエイターのリアルな日常を撮影したドキュメンタリー映画『The Creative Life』の主題歌に決定した。10月14日、虎ノ門ヒルズ TOKYO NODE で開催の＜虎ノ門広告祭＞にて10月24日に初公開される映画『The Creative Life』の予告編映像が公開された。『The Creative Life』は、 広告クリエイターたちの日常を記録したドキュメンタリー映画だという。「クリエイター」と呼ばれ、ときには美化さ