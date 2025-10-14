12月31日（水）午後7時20分〜11時45分放送の『第76回NHK紅白歌合戦』の司会、番組テーマが発表された。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーに決定。綾瀬はるかは4回目、有吉弘行は3回目、今田美桜は初の司会となる。また、番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」に決定。今年の『紅白』は、放送100年を締めくくる節目の『紅白』。“これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように