オリックスが１４日、井口和朋投手と来季の選手契約を結ばないことを発表した。この日、大阪市内の球団施設で対応した井口は「トライアウトも視野に入れながら」とし「韓国、台湾とかにも興味ありますし、ドバイもやっている」と海外でのプレーも選択肢に入れる考えを示した。井口は２０１５年度ドラフト３位で日本ハム入団。２１年に４３試合で防御率１・８６。２３年に戦力外通告を受けトライアウトに参加しオリックスと育成