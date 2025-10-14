◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日ミルウォーキー）43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）ドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。敗れはしたが、2点差の9回に登板したドジャースの守護神、佐々木朗希投手を降板に追い込んだ。9回1死からコリンズが四球を選び、代打のバウアーズはフル