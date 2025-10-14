「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャース・佐々木朗希投手が２−０の九回に２番手で登板したが、１点を返されあと１死で降板した。３番手のトライネンが後続を断ち、かろうじて１点リードを守った。佐々木は２／３回を１安打１失点。２四球を与えた。試合後、ロバーツ監督は、９日のフィリーズとの地区シリーズ第４戦で、佐々木が八