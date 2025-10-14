12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の司会が、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーに決定。合わせて、番組テーマが発表された。【写真】3年連続の有吉弘行、『あんぱん』今田美桜も！綾瀬は6年ぶりに司会を務める。「ライブですから準備した通りに進まないこともありますが、臨場感のあるワクワク、ドキドキを、素晴らしい歌をお届けしたいです。頑張ります」と意気込みを寄せた。3年連続とな