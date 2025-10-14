日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）による事務折衝が１４日、都内で行われた。かねて選手会が要望していた「慶弔休暇特例措置（仮称）」が１１月の実行委員会の承認を経て、正式に来季から導入される見通しとなった。近親者の慶事（出産）や、弔事（通夜、葬式）などが対象となる。森忠仁事務局長は「選手が休みたいというところで休めて、いつでも戻れる」と説明。出場選手登録抹消後、１０日を経ずに再登録が可能と