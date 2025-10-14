◆第７８回秋季全道高校野球大会▽２回戦紋別１１―１釧路湖陵＝６回コールド＝（１４日・プレド）初出場の紋別が１１―１（６回コールド）で釧路湖陵を下し、秋季北海道大会初勝利。２回に打者一巡の猛攻で５点を奪うなど打線がつながり、初の８強入りを決めた。１点を先制された直後の１回の攻撃で、４番・山口大和三塁手（２年）から３者連続適時打で逆転に成功した。続く２回は打者一巡の猛攻で５点を追加すると、３回