認知症になってしまった筆者の祖母。子どもや孫の顔、名前は忘れてしまいましたが、大好きな人と過ごした思い出は、ずっと心に残り続ける宝物になります。今回は筆者の祖母のエピソードをご紹介します。 認知症の祖母が、私の娘に呼びかけた名前は…… 認知症が進み、私のこともわからなくなってしまった時はとても悲しかったですが、記憶の底に確かに孫との思い出が残っていたのだと感じ、胸がいっぱいになりまし