12日に芸能活動再開を発表したタレントの小島瑠璃子が13日、自身のインスタグラムを更新。個人事務所「USAGI」を設立したことを報告した。小島は23年2月末でホリプロを退社。同年３月に一般男性との結婚が報じられ、同年８月に第1子妊娠を公表。その後に出産したが、夫は今年2月4日に29歳で急逝した。 【写真】鮮やかな金髪でピース 「個人事務所を設立しました！ご縁をいただき、すばらしいチームに会社のロゴ