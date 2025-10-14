「ブラジルのような強いチームと評価試合をする必要があるのは我々の短所がいくつも浮き彫りになるからだ。（北中米W杯）アジア（地域）予選では相手が得点できず隠れていた点があったが、ブラジルは我々のミスを逃さずゴールに結びつける。いま問題が表れなければワールドカップ（W杯）でむしろ問題が出てくる」。サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（56）がパラグアイ代表との国家代表評価試合（Aマッチ、14日午後8