¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢À¤³¦Åª¥Ð¡¼¡ÖThe SG Club¡×´Æ½¤¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖEscalier Signature Cocktails¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢ÂçÀµ»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÊ¸²½¤ò¹þ¤á¤¿¿·¤·¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥â¥¯¥Æ¥ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù ¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÖEscalier Signature Cocktails¡×  Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÄÌÇ¯Äó¶¡»þ´Ö¡§½Ë¡¦Æü¡¦²Ð¡ÁÌÚÍËÆü 12:00¡Á2