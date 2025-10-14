¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡ÖÊ¿°æ Âç¡×¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àCD2ºîÉÊ¤ÎºÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Disney¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¡£¿·¤¿¤ËÉÁ¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤¬¡¢2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØHIRAIDAI TOUR 2025¡Ù²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÇÆÃÊÌÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª Ê¿°æ Âç Disney¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥°¥Ã¥º  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î24Æü(¶â)ÈÎÇä¾ì½ê