atmos pink¡Ê¥¢¥È¥â¥¹¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤«¤é¡¢New Balance¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÊÌÃí¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖU9060ATP¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢atmos pink¡¢atmos³ÆÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ø9060¡Ù¤¬ÊÌÃí¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ÖNew Balance U9060ATP​¡×¡ÊÀÇ¹þ2Ëü5300±ß¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø990¡Ù¤È¡Ø860¡Ù¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ø9060¡Ù¡£ÆÈÆÃ¤Ê¤Í¤¸¤ì¤äÏÄ