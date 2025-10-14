男女混合4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が14日までに、インスタグラムを更新。幼なじみのメンバー、Fukase（40）との思い出をつづった。Saoriは「ハッピーバースデー深瀬氏！」と、13日に40回目の誕生日を迎えたFukaseを祝福。「同じ幼稚園、小学校に通って中学から色んなことを話すようになって高校では色んなものを一緒に見るようになって大学から『世界の終わり』という変な名前のバンドを始めたね」と、バ