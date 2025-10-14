長岡市で軽乗用車が崖下に転落する事故があり、車内から男性1人が見つかりましたが、その場で死亡が確認されました。死亡が確認されたのは長岡市に住むパート従業員の男性（65）です。事故があったのは長岡市蓬平町の私道で、道幅の狭い砂利道だということです。警察によりますと10月3日正午過ぎ、現場近くを車で通りかかった通行人が、のり面が崩れているのを発見し「崖下を見たら車が落ちていた」と通報がありました。男性