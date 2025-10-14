ファイアフライは、クアラルンプール〜クラビ・シェムリアップ・セブ線を開設する。クラビ線は11月17日から1日1往復、シェムリアップ線は11月27日から火・木・土曜の週3往復、セブ線は12月2日から火・水・木・土・日曜の週5往復を運航する。いずれもマレーシア航空と共同運航（コードシェア）を行う。マレーシア航空便との利用では、クアラルンプール国際空港第1ターミナルでスムーズな乗り継ぎとスルーバッゲージサービスを提供す