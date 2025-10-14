¸µ¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆüºÚ¤¢¤³¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£3COINS¡Ê¥¹¥ê¡¼¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÆüºÚ¤Ï¡Ö3coins¤Ç¥ê¥Ô¤·¤¿Í­Ç½¥á¥¬¥Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥á¥¬¥Í¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö°ÊÁ°¤ÏÃã¿§¤òÇã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ ¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éº£²ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì²¿¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤ÆÄ´¸÷¥µ