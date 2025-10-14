¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤é¤È½©Åáµû¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Öµû²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÍ§Ã£¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢½©Åáµû¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÆÏ¤¤¤¿½©Åáµû¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂç¤­¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê½©Åáµû¤Ë¥¦¥­¥¦¥­¡×¤È¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Öº£Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î½©Åáµû¤ò¼Â²È¤ÈËå¤Î²È¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤â¸Æ¤ó¤Ç³§¤ó¤Ê¤Ç½©Åáµû¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×(¸¶Ê¸¥Þ