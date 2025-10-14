オリックスが１４日、福田周平外野手、井口和朋投手、本田圭佑投手の３選手に来季の選手契約を結ばないこと通告したと発表した。この日、取材に応じた福田は今後について現役続行の意志を示し「現状維持とかではなく、常にレベルアップというものを掲げながらやりたい」と語った。２１年からのリーグ３連覇に貢献。特に２１、２２年は「１番」でチームを勢いづかせた。「野球で優勝したとか、そういう瞬間っていうのも僕の中で