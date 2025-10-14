オリックスは14日、福田周平（33）、井口和朋（31）、本田圭佑（32）の3選手と来季の契約を結ばないことを発表した。福田は広陵高・明治大・NTT東日本を経て、20017年ドラフト3位でオリックスに入団。ルーキーイヤーの2018年から113試合に出場すると、2019年には自己最多の135試合に出場し、30盗塁をマーク。しかし2023年以降は出番を減らし、今季は23試合の出場にとどまっていた。井口は武相高・東京農業大北海道オホーツク