ガールズグループBABYMONSTERが新曲『WE GO UP』のパフォーマンスを初公開し、唯一無二の存在感を放ち、世界中のファンを虜にした。【写真】アサ、美しすぎて惚れ惚れするくびれ10月14日、所属事務所YGエンターテインメントは、公式ブログに「BABYMONSTER-『WE GO UP』EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO」を公開した。HIPHOPムードに完璧に溶け込んだBABYMONSTERのオーラと新曲のパフォーマンスを超豪華なスケールで盛り込んだ動画だ。