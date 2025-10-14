「コント日本一」を決める賞レース「キングオブコント2025」の決勝戦が、2025年10月11日に行われた。その中で、司会のお笑いコンビ「ダウンタウン」浜田雅功さんが、言い間違いをしたTBSの日比麻音子アナウンサーの頭をはたく場面があった。SNSではこれに、賛否の声が寄せられている。かまいたち・山内さん「証人になるから、裁判してね！」キングオブコントでは、決勝に進出した10組のコンビがネタを披露し、点数の高かった上位3