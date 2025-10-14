◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのＢ・スネル投手（３２）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、８回１安打無失点１０奪三振と快投。ポストシーズンでは３試合で３勝０敗、防御率は０・８６となった。この日は最速９７