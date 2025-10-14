◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日ミルウォーキー）43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。この試合で珍しいプレーが起きた。0―0の4回1死満塁、2番手・プリースターが四球と連打で1死満塁のピンチを迎えた。ドジャースの5番・マンシー