2025年10月22日（水）、ヴァレンティノ ビューティから新作アイライナー「Vライナー」が登場します。セミマットな濃密ブラックがまなざしを引き締め、精密なフェルト筆で自由自在なラインを実現。ウォータープルーフタイプで、一日中*1にじみにくく美しさをキープします。ゴールド×アイボリーの高級感あるデザインも魅力的。ブランドならではのラグジュアリーな輝き