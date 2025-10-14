Í­Â¼ÃÒ·Ã¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£½µ¤Î»ä¡×¤Èµ­¤¹¤È¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÎ¤Íõ¤âÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã!? Ä¶¹ë²Ú¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚËÜ¿Í¤ÎInstagram¤è¤ê¡ÛÍ­Â¼¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï2009Ç¯¡¢11Ç¯¡¢12Ç¯¤ÈÄÌ»»3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Âç²ñ¤Îµ­²±¤äµ­Ï¿¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁ°Ìëº×¤Ç¤ÏÉ½¾´¤·¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÇ»¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯