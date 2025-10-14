14ÆüÃë¤´¤í¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Ç»¨ÌÚÎÓ¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡ÖÃÝÎÓ¤«¤é²ÐÃì¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14ÆüÀµ¸áÁ°¡¢²Ã¸ÅÀî»ÔÈ¬È¨Ä®¾åÀ¾¾ò¤Ç¡¢¡Ö»¨ÌÚÎÓ¤Î¤Û¤¦¤«¤é±ê¤È±ì¤¬¤ß¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ¤Î°ì³Ñ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¼Ö8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄÃ°µ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð»ö