Mrs. GREEN APPLEの楽曲「アポロドロス」が、“テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング”に決定した。来年2月に、史上初めてイタリアの2つの都市で開催される、ミラノ・コルティナ オリンピック2026。その熱戦をテレビ朝日系オリンピック番組が伝える。【写真】歌い踊るミセスの3人、ステージショット楽曲を手掛けた大森元貴（Vo/Gt）は「想いを込めて作ったアポロドロスへの祈りがどうか選手方の元へ少しでもパワーとして降り注ぐ