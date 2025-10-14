輸入家具を扱う店舗＝9月29日、米カリフォルニア州（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は14日、輸入する木材に対する10％の追加関税を発動した。ソファや食器棚など一部の家具には25％を課すものの、関税交渉での合意に基づき、日本と欧州連合（EU）は15％、英国は10％が追加関税率の上限となる特例が適用される。輸入が安全保障を損なう恐れがある場合に追加関税を課せる通商拡大法232条に基づく措置。ただ安全保障に