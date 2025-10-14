「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ブルワーズは接戦を落とした。２点を追う九回に１点を返したが及ばなかった。ドジャースの「１番・指名打者」で出場した大谷翔平投手には安打こそ許さなかったが、２つの申告敬遠を含む３四球。試合後、ブルワーズのマーフィー監督は２敬遠について「難しい決断ではなかった。なぜなら一塁が空いていて、