マウスコンピューターは10月14日、クリエイター向けブランド“DAIV”（呼称：ダイブ）から、最新のAI対応プロセッサと最新世代GPUを搭載した15.3型ノートパソコン「DAIV S5」を発売すると発表した。「DAIV S5」のイメージディスプレイは15.3型WQXGA液晶（解像度2,560×1,600）を採用○AMD Ryzen AI 7 350プロセッサ採用同製品は、CPUに、AI性能が向上し、50TOPSを発揮するNPU 搭載するAMD Ryzen AI 7 350プロセッサを採用。同プロ