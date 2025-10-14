ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）に敵地ミルウォーキーでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）第１戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打数無安打、３四球だった。９回に２番手で登板した佐々木朗希投手（２３）が２／３回を１安打１失点、２四球で途中降板したが、最後はトライネンが締めて２―１で逃げ切り、先勝した。初回先頭、左腕アシュビーのカウント３―１か