元ドラゴンズ選手で野球解説者の矢野燿大さんに、今季のドラゴンズのMVP、題して「年間矢野VP」を投手・野手に分けて選んでもらいました。 投手部門は…松山晋也投手(25)です！ 今シーズンはセ・リーグ記録に並ぶ46セーブをマークし、防御率は1.54。 クローザー転向1年目でいきなり結果を残しました。松山投手に「文句なし」 矢野さん: 「開幕前、抑えを誰がやるの