2023年から続く三作目 千葉ロッテマリーンズは、2025年12月12日(金)より全32劇場でドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025（仮題）」を公開することを発表した。 本作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年より続く三作目。本日より特設サイトを公開開始した。 ＜ドキュメンタリー映画「MARINES DO