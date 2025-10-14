ＮＨＫは１４日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の司会を発表した。今年も紅組・白組と分けず、女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める綾瀬が司会を務めるのは２０１３年、１５年、１９年に続き４回目。「６年ぶりに紅白歌合戦の司会を務めさせて頂くことになりました。どんな番組も多くの人が携わり、多くの時間をかけ準備して、放送されますが、