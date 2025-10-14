男子ゴルフの今季メジャー第３戦、日本オープンは１６日から４日間、栃木・日光ＣＣ（７２３８ヤード、パー７０）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが１４日に発表になり、前週の米ツアーで日本勢最高の４位に入った金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は石川遼（カシオ）、２０１８、２０年大会覇者の稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）と同組になり、第１ラウンドは午前７時５５分に１０番からスタートする。第２ラウンド