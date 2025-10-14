153.44¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 152.10¸½ÃÍ 152.04¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 150.5410Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 149.94°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 149.38°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 149.2821Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 149.03¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 148.05200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 147.70°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 147.09100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 146.80°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 145.11¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2