◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日ミルウォーキー）43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）ドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。大谷を2度敬遠した。初回はオープナーを採用し、左腕アシュビーが四球。3回は右腕プリースターが左飛に打ち取り、5回1死二塁では申告敬遠。7回は左腕ケ