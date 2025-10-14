¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³ ¡Û27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ò¡Á Î¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Çò¤¤¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ëÉ÷¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤¬¼Ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¼«Á³¸÷